Lutte contre le terrorisme : "De la volonté, cohérence et équilibre", dit un criminologue

publié le 30/10/2020 à 11:30

La France est frappée par une séries d'attaques terroristes. Ce jeudi 29 octobre, un Tunisien a tué 3 personnes dans une église à Nice. "Depuis l'annonce de l'ancien ministre des attentats de l'État islamique, Al-adnani, il y avait deux obligations désormais dans la guerre avec l'Occident : venir défendre le califat sur place en Syrie et en Irak, et de venir attaquer les occidents chez eux", rappelle le criminologue Alain Bauer.

"Nous attendions depuis déjà plusieurs années un certain nombre d'opérations individuelles. Celle-ci en fait partie", explique-t-il. Si le confinement multiplie les alertes, il ne peut pas jouer un rôle dans les passages à l'acte selon le criminologue, "mais il peut jouer un rôle en retrouvant une sécurisation de rues, sur des espaces un peu plus dangereux que d'autres, les attroupements, les salles de spectacles, etc".

Selon Alain Bauer, la France, pour combattre le terrorisme, ne doit pas limiter les valeurs et lois qui font fonctionner notre état de droit. "Je pense que la lutte contre le terrorisme c'est de la volonté, de la cohérence et de l'équilibre. Si vous prenez chaque attentat un par un, la législation permettait d'y répondre. Il faut simplement se demander ce qui n'a pas fonctionné avec les moyens disponibles au moment où ils étaient là".