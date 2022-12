Tenue d'Amélie Oudéa-Castéra : "Nous portons des valeurs, ce n'est pas faire de la politique", juge Olivier Véran

La ministre des Sports, Aurélie Oudéa-Castéra, était présente dans les tribunes lors du match de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre. Elle s'est notamment faite remarquer pour avoir porté un haut aux couleurs du drapeau LGBT. Interrogé lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, Olivier Véran a "beaucoup apprécié l'initiative de la ministre des Sports."

Pour lui, c'est "l'occasion de faire passer un certain nombre de messages et de rappeler les valeurs qui sont les nôtres". Et d'ajouter : "Porter nos valeurs quand on vient représenter un pays dans une compétition internationale, ce n'est pas faire de la politique", alors qu'Emmanuel Macron avait indiqué avait indiqué qu'il ne fallait pas "politiser le sport".

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'Amélie Oudéa-Castéra s'en était entretenue avant le match avec les autorités locales, qui "n'avaient pas vu de problème".

