publié le 16/05/2019 à 13:13

La taxe d’habitation pour les 20% les plus aisés sera supprimée en "plusieurs fois", a annoncé jeudi 16 mai le Premier ministre, Édouard Philippe. Cet impôt sera supprimé pour tous d'ici 2022.



Alors que la taxe d’habitation de 80% des Français diminue progressivement, à savoir un tiers par année, il précise qu’il en sera de même pour les 20% les plus aisés : "On a supprimé les 80% en trois fois, on supprimera les 20% suivants en plusieurs fois", a-t-il confirmé sur franceinfo.



Il a toutefois rappelé que l’objectif principal est de supprimer cette taxe et "de la remplacer pour financer l'action des communes (...) par une ressource stable" qui fera l'objet de "discussions très intenses avec les collectivités territoriales" afin que "le dispositif clairement établi" figure dans le projet de loi de finances à la fin de l'année, a-t-il ajouté.

Interrogé également sur la redevance audiovisuelle, que le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a proposé de supprimer, le Premier ministre affirme que ce "n'est pas d'actualité" mais reconnait qu’il faudra réfléchir à la question du financement audiovisuel, compte tenu de la suppression à terme de la taxe d'habitation.