publié le 22/11/2018

La taxe carbone ne doit pas se faire sans "un accompagnement social digne de ce nom". L'avis de Nicolas Hulot sur la colère des "gilets jaunes" était plus qu'attendu par les écologistes, mais aussi par le gouvernement.



L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire dénonce, lors de L'Émission Politique de France 2 ce jeudi 22 novembre, "une urgence absolue" de sortir des énergies fossiles. "J'entends bien que ce n'est pas facile", dit-il à un manifestant. Sur le mouvement des "gilets jaunes", Nicolas Hulot reconnaît que la situation est arrivée à un "point de crispation".

Pour lui, la crise était "évitable", mais il n'a "pas été entendu" : "Je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, avec des propositions concrètes".

L'écologiste dénonce le "matraquage fiscal" et incite le gouvernement à accepter la main tendue par par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. D'après lui, la solution pour détendre la situation est de faire d'ici janvier "cette fameuse réunion et regarder comment on ne laisse personne de côté", ajoute-t-il en précisant que "personne ne doit être dans un piège".

"Je n'ai pas été entendu, on m'a opposé des raisons budgétaires, j'en ai tiré des leçons" : le bilan amer de @N_Hulot sur ses derniers jours en tant que ministre #LEmissionPolitique pic.twitter.com/JnqwW999JE — L'Emission politique (@LEPolitique) 22 novembre 2018