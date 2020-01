Strasbourg : le candidat LaREM reçoit son tract avec des croix gammées chez lui

Ma fille de 10 ans a trouvé ce matin à notre domicile un document couvert de croix gammées.

Un acte d'intimidation honteux dans mon espace privé où vit ma famille. J'ai décidé de porter plainte.

Jamais je ne me laisserai intimider et porter atteinte à ma famille et mon équipe. pic.twitter.com/RQof8cZ5Q4