Les motards et les cyclomotoristes qui vivent à Paris et qui garent leur bolide à côté de chez eux devront payer environ 250 euros par an à partir de l'année prochaine, et il s'agit uniquement du stationnement résidentiel. Avant, ils ne payaient rien. Et par ailleurs, ils devront aussi régler 3 euros de l'heure dans la zone 1, qui comprend les arrondissements dans le centre de la capitale, 2 euros de l'heure partout ailleurs.

David Belliard, l'adjoint écologiste en charge de la réforme du stationnement à la mairie de Paris, justifie cette mesure : "Il est plutôt juste que les utilisateurs et utilisatrices de deux-roues motorisés s'acquittent aussi d'un tarif pour pouvoir occuper l'espace public à hauteur de l'espace public qu'ils occupent". Voilà pourquoi les utilisateurs de deux roues devront s'acquitter de la moitié des tarifs appliqués aux automobilistes.

Les automobilistes devront désormais devoir payer 6 euros de l'heure au lieu de 4 dans la zone 1, 4 euros de l'heure au lieu de 2 euros dans le reste de la capitale. Ces tarifs sont applicables à partir du mois d'août. Et les amendes augmentent aussi pour tous les véhicules : 75 euros, c'est 25 euros de plus qu'auparavant. Précision importante : le stationnement des véhicules électriques reste gratuit. Ce sera donc gratuit pour les motos et scooters électriques.