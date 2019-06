publié le 10/06/2019 à 08:26

72 maires et élus locaux de droite et du centre ont exprimé dans une tribune, diffusée samedi par Le Journal du Dimanche, leur soutien à Emmanuel Macron. Une prise de position qui intervient à un moment où le parti de droite Les Républicains subit une crise profonde après sa déroute aux élections européennes.



Invité à l'antenne de RTL ce lundi 10 juin, Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye affirme que ses électeurs comprennent son choix. "C'est une démarche de la sincérité d'un ensemble de maires qui ont envie que leur pays aille mieux. On vient de vivre neuf mois absolument abominable et qui ont laissé des traces", explique-t-il.

Michel Péricard revient aussi sur les élections européennes : "On vient de vivre aussi une séquence électorale avec les européennes, avec des enseignements qu'il faut tirer et je pense que c'était le bon moment pour que celles et ceux qui ont envie de participer à ce redressement du pays, le fasse. Et qui mieux que les maires pour le faire dans un premier temps ?".

En signant cette tribune appelant à soutenir Emmanuel Macron, le maire de Saint-Germain-en-Laye est-il de droite ? "Je suis de droite. La droite se porte bien, la droite gouverne aujourd'hui parce que Édouard Philippe, c'est un homme de droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Franck Riester, ce sont des élus de droite".