publié le 09/06/2019 à 14:55

Élue sous l'étiquette Les Républicains, à la tête de la région Île-de-France, Valérie Pécresse compte-t-elle démissionner de son poste ? "Je tiens mon mandat des électeurs franciliens. Ils m'ont élue sur un projet de transformation et de rupture pour la région. J'y ai passé 12 ans, ce projet je ne l'ai pas changé d'un iota et je vais continuer à le dérouler. Donc tous ceux quoi ont voté pour moi auront ce pourquoi ils ont voté pour moi", explique-t-elle.



Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 9 juin, Valérie Pécresse ajoute : "Je n'ai pas changé, je défends les mêmes valeurs, je fais les mêmes propositions et je suis toujours de droite et dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ce n'est pas moi qui ai changé, ce sont Les Républicains qui ont changé".

Membre des Républicains, Nadine Morano a attaqué Valérie Pécresse sur Cnews : elle "ne supporte pas le débat et surtout pas d'être minoritaire". En réponse, la présidente de la région Île-de-France déclare, sous les rires du public : "Je crois que tous ceux qui ont écouté Nadine Morano comprennent mieux pourquoi j'ai quitté Les Républicains".