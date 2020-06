Sibeth Ndiaye confirme qu'il y aura un remaniement

publié le 22/06/2020 à 14:34

Un remaniement ministériel se profile de plus en plus au sein du gouvernement Philippe. Alors que le quinquennat d'Emmanuel Macron est à un véritable tournant, pour la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, celui-ci passera "nécessairement pas un remaniement". C'est ce qu'elle a déclaré sur le plateau de Dimanche en politique, de France 3, le 21 juin.

Si Édouard Philippe a clairement exprimé son désir de redevenir maire dès lors qu'il ne sera plus Premier ministre, il a poursuivi en disant que si Emmanuel Macron pense "que je dois continuer ma mission à Matignon, j'assumerai mes responsabilités".

Une soupçonnée rivalité entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe laisse planer le doute quant au nouveau visage du gouvernement. Un remaniement qui devrait survenir après le deuxième tour des municipales.

Interrogée au sujet de Christophe Castaner, la porte-parole du gouvernement a jugé injuste les critiques que subit ces derniers temps le ministre de l'Intérieur. En effet, en confirmant l’interdiction de "la clé d'étrangement", Christophe Castaner a perdu la confiance de nombreux membres des forces de l'ordre. Une position délicate, à quelques semaines du remaniement. L'actuel ministre de l'Intérieur a par ailleurs déclaré à nos confrères du Parisien qu'il souhe rester au gouvernement : "Je souhaite rester ministre de l'Intérieur. Mais aucun ministre n'est propriétaire de sa fonction. C'est une décision qui ne m'appartient pas", a-t-il précisé.

"Je trouve qu'il est assez injustement attaqué, il a toujours soutenu les policiers, il a toujours indiqué que quand il y avait des fautes et des erreurs il fallait qu'elles soient sanctionnées", a déclaré Sibeth Ndiaye, "J'ai beaucoup d'amitié pour Christophe Castaner avec qui on a vécu une aventure politique extrêmement intense (...) et je crois qu'en aucun cas c'est un ministre qui a démérité dans ses fonctions", conclut-elle.