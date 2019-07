publié le 23/07/2019 à 08:44

C'est dans la journée qu'on connaîtra le résultat de l'enquête menée sur le train de vie de François de Rugy. L'ancien ministre épinglé pour des repas fastueux et des dépenses jugées inutiles qui avaient conduit à sa démission la semaine dernière. Sauf surprise, l'enquête menée par l'Assemblée nationale et Matignon devrait le dédouaner.

Invité de RTL mardi 23 juillet, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale Christian Jacob a assuré ne pas remettre en cause l'impartialité des enquêteurs et a attendre les conclusions de ces derniers.

"Il y a un cadre lorsque l'on est président de l'Assemblée nationale ou ministre. Soit monsieur de Rugy est sorti de ce cadre et dans ce cas, il le sait pertinemment, le Premier ministre et le Président de la République le savent aussi. Soit, il n'est pas sorti du cadre et s'il n'est pas sorti du cadre, il n'y avait aucune raison qu'il démissionne. Je ne vois pas pourquoi le Président de la République et le Premier ministre l'ont poussé à démissionner", a expliqué Christian Jacob.

François de Rugy est également soupçonné d'avoir payé ses cotisations à EELV avec son indemnité parlementaire. Une pratique que Christian Jacob assure ne pas avoir usé. "C'est formellement interdit", rappelle-t-il.