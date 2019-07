publié le 21/07/2019 à 14:08

François de Rugy aurait-il démissionné trop tôt ? La question pourrait être posée depuis les fuites dans la presse des conclusions des enquêtes diligentées par le gouvernement et l'Assemblée nationale - respectivement sur les affaires des travaux dans le logement de fonction du ministère de la Transition écologique et des dîners "fastueux" - qui doivent être rendues publiques le 23 juillet.

Dans les deux cas, les investigations internes tendent à accréditer les versions avancées par l'ex-numéro deux du gouvernement : les travaux se justifieraient par de nécessaires restaurations et les dîners polémiques auraient été d'ordre professionnel.

Pour le député de Seine-Saint-Denis et président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) Jean-Christophe Lagarde, interrogé sur RTL, le départ du ministre de la Transition écologique en raison en partie de ces affaires a été précipité par un "lynchage médiatique" : "On condamne avant de savoir la vérité, l'écho médiatique finit par démolir quelqu'un et l'opinion publique repart avec la bonne conscience de s'être fait plaisir. Ce n'est pas ça une société démocratique ! ".

François de Rugy a démissionné le 16 juillet alors que le site Mediapart s'apprêtait à publier de nouvelles révélations concernant l'utilisation de ses indemnités de représentation de frais de mandat (IRFM) de député pour régler une partie de ses cotisations à Europe Écologie - Les Verts. Les enquêtes du gouvernement et de l'Assemblée nationale ne concernent pas cette affaire.