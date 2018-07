publié le 27/06/2018 à 19:35

Le service national universel présenté ce matin en Conseil de ministres est-il une bonne idée ? En tout cas, c’est une bonne intention. Vouloir, en s’adressant à des adolescents de 16 ans, leur donner le sens de valeurs communes, le sens d’une solidarité nationale, des principes, des valeurs, c’est très bien, c’est difficile en soi de dire que c’est mal.



De même, le brassage social, qui sera modeste, ça peut être une expérience utile. Il y aura également un apprentissage de l’autorité sous une autre forme que dans un lycée et ça peut là aussi être une bonne chance. Si on leur donne des rudiments en matière de Code de la route ou de code social d’ailleurs, c’est très bien. Mais est-ce un bouleversement pour autant ? Non.



En fait il ne s’agit pas d’une révolution, c’est une réformette. La première limite, c’est la limite financière. On est à un moment où on veut faire baisser les dépenses publiques, alors on n’a pas l’impression que cette mesure était la plus grande des priorités.

Il peut aussi y avoir des problèmes d’hébergement. Parce qu’une classe d’âge, c’est 650.000 personnes. Or ce n’est pas évident quand il s’agit de centaines de milliers de personnes. Et il y a une question d’encadrement parce que pour tout ce dont on parle, qui le fait ? L’armée ? Elle n’est pas faite pour ça, n’en a pas l’habitude et n’a pas les effectifs nécessaires.