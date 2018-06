publié le 26/06/2018 à 08:13

On en sait plus concernant le futur service national universel. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette proposition a largement été débattue et a énormément évolué depuis la prise de fonction du chef de l'État.



Le caractère obligatoire du futur SNU sera limité à un mois alors que l'année des 16 ans a également été retenue pour cette période sous les drapeaux, expliquait Les Échos. Une information confirmée à demi-mot par Benjamin Griveaux. "A priori on s'oriente vers, a minima, une période d'un mois autour de l'âge de 16 ans", a déclaré le porte-parole du gouvernement au micro de RTL.

Mais le service national universel ne sera pas "fixe". "Il y a ensuite différentes modalités qui vont être mises en place, des gens qui pourront faire des périodes plus longues, en fonction de leurs envies", a-t-il ajouté, indiquant qu'"une consultation s'ouvrira à partir de l'automne" avec "les organisations de jeunesse et les jeunes eux-mêmes".