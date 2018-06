Service national universel : "Un projet largement revu à la baisse", note Alba Ventura

publié le 27/06/2018 à 07:41

Le président Macron, vous savez, a dû en rabattre. L'idée de départ n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Souvenez-vous : Emmanuel Macron voulait que chaque jeune, à partir de 18 ans, puisse avoir une expérience militaire d'un mois, encadrée par l'armée et la gendarmerie. Il voulait du "régalien". Il voulait refonder le lien entre l'armée et la nation.



Il n'hésitait pas à imaginer ces jeunes former des bataillons mobilisables - un "réservoir complémentaire de la Garde nationale", disait-il. D'ailleurs, il appelait ça le "service militaire universel". Vous savez, c'est le genre de promesse que l'on fait à la fin d'une campagne présidentielle. Une promesse qui a la marque de l'autorité, le souci du destin de la jeunesse du pays. Une belle promesse, mais dont on ignore tout de sa faisabilité.

D'ailleurs, l'armée a tout de suite dit "demi-tour droite !". On a gentiment fait savoir que ce n'était pas le rôle d'une armée de métier. Du coup, c'est devenu un service mi-militaire, mi-civique. Un service qui est devenu "national", qui est passé d'un mois obligatoire à trois à six mois obligatoires pour revenir à un mois obligatoire, et qui est passé de 18 ans à 15/16 ans.

Et je vous passe les rapports (au moins trois), les couacs entre ministres sur le caractère "obligatoire". Bref vous l'avez compris, la promesse de campagne n'aura jamais vue le jour et le service national aura vu du pays.