Un mois de service national universel : est-ce bien utile ?

publié le 30/04/2018

Le 16 février, le président de la République s'était prononcé en faveur d'un service national obligatoire, d'une durée de trois à six mois, qui pourra prendre une "forme civique".



Mais la mesure suscite des doutes en raison de son coût et des capacités d'accueil des armées, réduites depuis la suppression en 1997 du service militaire.



Selon des informations du Journal du Dimanche, un service national obligatoire d'un mois, pour tous les jeunes d'une certaine classe d'âge, dont une partie en internat, serait désormais le scénario privilégié par le groupe de travail en charge du dossier.



"Ce n'est pas forcément une mauvaise idée en soi mais la question c'est de savoir combien de temps ? Comment est-ce qu'on le finance? Est-ce que c'est les crédits de l'armée qui vont être amputés pour une solution qui forcément va être coûteuse", a demandé Gilles Platret, également porte-parole de LR.



Le groupe de travail chargé par l'Elysée de définir les contours du futur service national universel rendra ses conclusions durant le mois de mai et non le 30 avril comme prévu initialement.



Selon les options retenues, la facture, évaluée à deux ou trois milliards d'euros par an initialement par le candidat Macron, variera de "un à dix", souligne-t-on au ministère des Armées.



