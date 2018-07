publié le 28/07/2017 à 15:30

Le Parti socialiste (PS) peine encore à rassembler ses tendances internes. Les représentants de l'aile gauche du PS à Paris menacent, dans la perspective des sénatoriales, de présenter une liste dissidente face à celle conduite par Rémi Féraud s'ils n'y obtiennent pas "une place éligible".



La raison de cette discorde : la présence d'une liste de la République En Marche, conduite par l'adjoint aux finances Julien Bargeton (ex-PS), qui menace directement le nombre d'élus potentiels de la liste socialiste. Marie-Noëlle Lienemann, actuellement 4e sur la liste PS, "n'est plus éligible", a regretté le conseiller de Paris Frédéric Hocquard. Les "hamonistes" veulent donc une meilleure place sur la liste PS, pour être sûrs d'être représentés.

"Il faut une nouvelle donne, sinon on sera amené à prendre nos responsabilités", poursuit-il, réclamant au moins une troisième place pour sa sensibilité. "On en a discuté collectivement en se disant que si on n'obtenait pas une place éligible on envisageait d'avoir une liste", confirme Pauline Véron, adjointe d'Anne Hidalgo en charge de la Démocratie locale.

Le PS ne compte pas changer la liste

Ces dissidents en puissance souhaitent monter une liste commune avec les écologistes et le Parti communiste mais pourraient partir seuls au combat si ces derniers ne les suivent pas, ont-ils précisé. Marie-Noëlle Lienemann compte, elle, rester sur la liste officielle du Parti socialiste dans tous les cas.



Interrogé, Rémi Féraud a indiqué que le PS parisien n'avait "pas l'intention de modifier la liste adoptée par les militants socialistes". Et de souligner : "D'après nos calculs, si nous ne nous dispersons pas, les quatre premières places restent éligibles".



La création d'une telle liste marquerait le premier pas des hamonistes dans un processus d'élection, après la création du "Mouvement du 1er juillet".