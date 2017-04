François Fillon, futur candidat aux élections sénatoriales ?

publié le 25/04/2017 à 07:41

François Fillon a semblé tourner la page de la vie politique lundi (24 avril) soir lors de sa prise de parole au Bureau politique des Républicains. Le candidat défait de la droite à la présidentielle a dit n'avoir "plus la légitimité pour mener" le "combat" des législatives et vouloir "redevenir un militant de cœur". Une très courte allocution qui s’est terminée par un simple : "Au revoir et bonne chance !", que beaucoup ont interprété comme un adieu.



De quoi mettre fin à une rumeur persistante selon laquelle l'ancien premier ministre se posait la question de revenir à l'Assemblée nationale. Ou plutôt d'y rester, en récupérant sa circonscription parisienne. Une circonscription dans laquelle Nathalie Kosciusko-Morizet, son ancienne ministre, a pourtant été investie depuis plusieurs mois, et avec la bénédiction de François Fillon.

Pour autant, certains n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que François Fillon n'a pas dit non plus explicitement qu'il abandonnait la vie politique. Le candidat malheureux se serait en réalité posé une autre question, à en croire certains membres de son entourage : celle de se présenter dans cette circonscription, mais à l'occasion des élections sénatoriales, au mois de septembre prochain.

Le hic, c'est que là aussi la place est déjà prise et la tête de liste désignée. C'est Pierre Charon, un vieil ami de Nicolas Sarkozy, qui est candidat à sa réélection. Autant vous dire qu'il ne croit pas du tout au retour de François Fillon et qu'il n'a pas tellement l'intention de céder sa place.