publié le 10/05/2017

Après ses 6,36% recueillis au premier tour de l'élection présidentielle, Benoît Hamon veut rebondir. Ce mercredi 10 mai, il a annoncé sa volonté de créer son propre mouvement transpartisan, le 1er juillet 2017. L'ancien candidat socialiste a expliqué que cette nouvelle formation politique s'adressera "aux hommes et aux femmes de gauche, citoyens, pour être en situation de se retrouver, de penser les suites que nous pouvons donner à ce travail que nous avons commencé lors de la campagne présidentielle, un travail sur ces idées nouvelles", a-t-il détaillé au micro de France inter.



Selon l'élu des Yvelines, ce mouvement transpartisan "se nourrira du travail des intellectuels" mais également de "l'innovation citoyenne et démocratique" mise en place lors de la campagne. "J'inviterai des hommes et des femmes qui appartiennent aux partis politiques ou n'y appartiennent pas", a poursuivi Benoît Hamon, qui entend accueillir des personnes provenant aussi bien du Parti communiste, de la France insoumise, mais aussi des écologistes ou des membres de La République En Marche.

Benoît Hamon s'est également exprimé au sujet des prochaines élections législatives. Il soutiendra les candidats de "sa famille politique", c'est-à-dire du Parti socialiste, à condition que ces derniers "ne soient pas des candidats qui s'inscrivent dans la majorité présidentielle", a précisé l'ancien ministre de l'Éducation, qui n'a pas manque de réagir au fait que Manuel Valls n'aura probablement pas l'investiture de La République En Marche pour les prochaines législatives. "Il y a une forme de faillite morale. Je crois plus aux aurores incertaines qu'à l'opportunisme compulsif de quelques-uns".

