Benoît Hamon quitte le parti socialiste

publié le 01/07/2017 à 18:44

"Je quitte un parti mais je n'abdique pas l'idéal socialiste." Benoît Hamon a annoncé qu'il quittait le PS ce samedi 1er juillet. L'ancien ministre, candidat malheureux du parti socialiste à la présidentielle, a fait cette annonce lors d'un rassemblement initié à l'occasion du lancement de son nouveau mouvement, le "Mouvement du 1er juillet". Environ 11.000 personnes étaient venues l'écouter Pelouse Reuilly, dans le XIIe arrondissement de Paris.



Benoît Hamon dit vouloir "participer à la reconstruction de la Gauche", éclatée après des scores remarquablement bas à la présidentielle et aux législatives. Le Finistérien ne semble pas partir sur un véritable fond de désaccords avec ses anciens copartisans. "Aux militantes et aux militants, mes amis, qui restent et resteront au Parti socialiste, je ne leur dis pas adieu, simplement au revoir", a-t-il déclaré ce 1er juillet. "Je crois à la nécessité du combat socialiste. Ce combat a besoin de forger les nouveaux outils politiques appropriés à ses objectifs", a poursuivi l'ancien ministre.

Chef de file d'un nouveau mouvement, Benoît Hamon a fait savoir sa volonté de "constituer des comités locaux du #M1717 partout en France et à des états généraux de la gauche, décentralisés et ouverts".