Selon Rachline, Dupont-Aignan "fait les poubelles" du Rassemblement national

publié le 08/10/2018 à 18:18

Allié pendant la campagne présidentielle de 2017, adversaire pour la campagne des européennes de 2019. Les relations se sont tendues entre le Rassemblement national et Nicolas Dupont-Aignan.



Le président de Debout la France a décidé de mener sa propre liste pour le scrutin des européennes, mettant un terme à toutes alliances avec le parti de Marine Le Pen. Mais l’élément qui est venu cristalliser les tensions est le fait que 19 conseillers régionaux du Rassemblement national se sont engagés dans les rangs de Nicolas Dupont-Aignan.



Selon Le Journal du Dimanche, David Rachline, le maire de Fréjus, a qualifié les nouvelles recrues de Debout la France de "tocards". "Il prend tous les déçus qui n'ont pas eu de poste chez nous. Il fait les poubelles de notre mouvement", a-t-il ajouté.

Cet épisode vient envenimer une situation déjà très compliqué entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Une phrase prononcée en off par le président de Debout la France a provoqué la colère des dirigeants du Rassemblement national : "En fait, le plus dingue n'était pas celui que l'on croit au débat du second tour".