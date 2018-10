publié le 06/10/2018 à 12:25

"C'est une triste banalité", a affirmé Marine Le Pen, après l’agression de sa fille plus tôt dans la semaine. S'il n'est pas encore établit que la jeune femme a été agressée à cause de son nom, la présidente Rassemblement national estime que "les parents ne peuvent plus laisser sortir leur enfant avec tranquillité d'esprit".

Dans les colonnes du Parisien, Marine Le Pen dénonce "une attaque gratuite de deux jeunes. Pour elle, cet événement "n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politique qui ont été faits depuis un certain nombre d'années."



La fille de Marine Le Pen et son cousin, âgés de 19 et 18 ans, ont été attaqués par deux hommes à la sortie d'une fête étudiante à Nanterre, devant le bar-bowling de la place Nelson Mandela. Selon une source policière, ils ont été frappé au visage. Le journal ajoute que selon ses premiers mots aux enquêteurs du commissariat local, elle ne peut décrire les coups reçus, dont elle n’aurait même pas le souvenir.



Deux hommes ont aussitôt été interpellés. Âgés de 32 et 47 ans, ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Nanterre, en charge de l'enquête.