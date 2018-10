Jean-Marie Le Pen a quitté l'hôpital et va reprendre ses engagements

Jean-Marie Le Pen, l'ancien président et cofondateur du Front national.

publié le 05/10/2018 à 18:10

Jean-Marie Le Pen, 90 ans, hospitalisé depuis une dizaine de jours, a rejoint vendredi 5 octobre son domicile près de Paris d'où il va reprendre ses engagements, a annoncé son entourage. "Convalescent, Jean-Marie Le Pen a quitté l'hôpital et rejoint son domicile des Hauts-de-Seine", a indiqué dans un communiqué son conseiller Lorrain de Saint Affrique.

À son agenda figurent "plusieurs engagements qui avaient dû être différés, et la dernière main au tome 2 de ses mémoires", a-t-il ajouté.



Jean-Marie Le Pen, qui a présidé le Front national près de 40 ans et en a été exclu en 2015, avait été hospitalisé le 25 septembre en raison d'une "fièvre persistante", mais tout risque d'infection bactérienne avait été écarté. Le cofondateur du Front national, devenu Rassemblement national, avait déjà été hospitalisé une dizaine de jours en juin, près de Paris, pour une "complication pulmonaire dangereuse" d'origine bactérienne, après une première hospitalisation pour une grippe contractée début avril.

Il avait fêté ses 90 ans à l'hôpital, le 20 juin. En raison de cette hospitalisation, Jean-Marie Le Pen n'a pu être présent à son procès mercredi 3 octobre pour des propos visant les homosexuels. Il était poursuivi par le parquet de Paris pour provocation à la haine ou à la violence et injure publique envers les homosexuels, et notamment le policier tué dans l'attentat des Champs-Elysées en 2017. Le parquet de Paris a requis un total de 8.000 euros d'amende pouvant se transformer en emprisonnement à son encontre.