Gabriel Attal et Bruno Le Maire sortent de l'Élysée le 13 juillet 2023

Bruno Le Maire, le Harrison Ford de la politique française ? Présent à Bercy, ce vendredi 21 juillet, Gabriel Attal, fraîchement nommé à l'Éducation nationale, a salué le travail de Bruno Le Maire à travers un parallèle plutôt étonnant. "Un Indiana Jones est sorti récemment. Et je pense que c'est une bonne image te concernant", a déclaré le successeur de Pap Ndiaye. Cette comparaison a beaucoup amusé l'actuel ministre de l'Économie.

Avant d'être choisi à l'Éducation, Gabriel Attal était au ministère des Comptes publics, rattaché à celui de l'Économie, dirigé par Bruno Le Maire. Les deux hommes ont noué une véritable relation de confiance. Et visiblement, Gabriel Attal a énormément appris auprès du locataire de Bercy.

"Je veux te remercier infiniment parce que j'ai énormément appris à tes côtés. Tu es un très grand ministre pour notre pays. Notre pays a une très grande chance de t'avoir", a expliqué l'ex-ministre en charge des Comptes publics lors de sa passation de pouvoirs. Thomas Cazenave, député de la Gironde, a été choisi pour succéder à Gabriel Attal.

"J'ai appris qu'on pouvait manier l'expertise, l'expérience et une forme d'audace et de courage", a souligné le ministre de l'Éducation au sujet de Bruno Le Maire. Pour Gabriel Attal, ces qualités seraient également visibles dans le personnage d'Indiana Jones, incarné par Harrison Ford. Le 5e épisode la célèbre saga est sorti à la fin du mois de juin.

