Ségolène Royal sur RTL : "On ne me fera pas taire, je garderai ma liberté de parole"

publié le 16/01/2020 à 18:12

Ségolène Royal contre-attaque. L'ambassadrice des pôles, qui devrait prochainement être démise de ses fonctions, répond aux accusations à son encontre.

"Quand j’ai accepté cette fonction, on ne m'a jamais demandé d’adhérer à La République en Marche, ni de ne plus m’exprimer politiquement, explique Ségolène Royal au micro de RTL. Le président de la République sait parfaitement que je suis une femme politique engagée et à ce moment-là il n’y avait pas encore la catastrophe des retraites."

"J’ai été parfaitement loyale dans mes fonctions. Jamais je n’ai critiqué le ministère des Affaires étrangères dont je relevais, poursuit Ségolène Royal. Et l'ancienne ministre d'ajouter : "On ne me fera pas taire. Je garderai ma liberté de parole même si c’est extrêmement dur en ce moment. J’ai la capacité d’encaisser ces chocs."

Ségolène Royal est dans le viseur de la justice. Le parquet national financier a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête préliminaire en novembre concernant l'utilisation des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles depuis sa nomination à ce poste par Emmanuel Macron en 2017.