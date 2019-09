publié le 19/09/2019 à 12:14

Invitée le 14 septembre dans "On n'est pas couché samedi" sur France 2, Ségolène Royal a évoqué son rôle en tant qu'ambassadrice de France chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique. Un poste créé par Nicolas Sarkozy en 2009 et qu'elle occupe depuis septembre 2017.

"Qu'est-ce que je dis au nom de la France dans ces instances, et notamment dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique ? C'est d'attirer l'attention sur les conséquences du dérèglement climatique", a-t-elle déclaré. Le Conseil de l'Arctique, pour rappel, est une instance de collaboration entre les États ayant des territoires dans l'Arctique et des représentants des populations autochtone. La France y assiste en tant que "membre observateur".

Sur Twitter, la déclaration de l'ancienne ministre a vite fait du bruit. Mikaa Mered, spécialiste des pôles, chercheur et enseignant à l'Institut libre des relations internationales (Ilreri) partage la séquence et affirme que Ségolène Royal "ne s'est jamais rendue à la moindre réunion de la moindre instance diplomatique arctique officielle".

[FACT-CHECKING] #ONPC



En 2 ans, S. Royal ne s’est JAMAIS rendue à la moindre réunion de la moindre instance diplomatique arctique officielle et n’a mené AUCUNE action contre les fuels lourds… Mais qui vérifie ?



Ce n’est pas juste hallucinant. Ça fait peur… @ONPCofficiel ¿ https://t.co/8jCLIoUG3F — Mikaa Mered (@FranceArctique) September 15, 2019

Selon CheckNews, la France était bien représentée, mais Ségolène Royal "a effectivement manqué les quatre réunions". Pour justifier son absence, le cabinet de la représentante explique au quotidien que "Ségolène Royal décide de ses déplacements en fonction de ses engagements et de son empreinte carbone".

Contactée par Le Parisien, Ségolène Royal affirme au contraire qu'elle a bien participé à toutes les réunions du Conseil de l'Arctique, ce qui contredit son cabinet et les listes de participants consultées par CheckNews.