publié le 02/12/2019 à 21:42

À quelques jours de la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, Ségolène Royal adresse un avertissement à l'exécutif. L'ambassadrice chargée de la négociation internationale sur les pôles arctique et antarctique critique la réforme des retraites du gouvernement d'Emmanuel Macron, ce lundi 2 décembre.

"Cette réforme est profondément injuste, en partie", a déclaré l'ancienne ministre de l'Environnement sous François Hollande au micro d'Europe 1. "Les Français veulent que les choses soient réformées pour que le système des retraites perdure mais la réforme est ressentie comme très injuste", a-t-elle ajouté. "Et c'est normal : il y a eu les cadeaux faits en début de quinquennat aux plus riches et la bourse, qui a augmenté de 20% alors que les salaires n’augmentent pas."

L'ex-candidate à la présidentielle de 2007 a cependant reconnu qu'une réforme était "nécessaire" et pense "impossible" de "réduire brutalement les 42 régimes spéciaux à un seul régime". Ségolène Royal fait référence au système que veut mettre en place le gouvernement, un régime universel à points avec une retraite recalculée sur l'ensemble de la carrière. L'ex-ministre ne comprend pas l'obstination du gouvernement, malgré les contestations. Pour elle, la France "a besoin de calme et d'unité".