Sandrine Sarroche : Ségolène Royal, championne de la semaine

Sandrine Sarroche a trouvé sa championne de la semaine "dans une poubelle" : ce n'est pas Élisabeth Borne, mais la "prochaine Première ministre" : Ségolène Royal.

Depuis le début de la grève des éboueurs, l'humoriste confie "ne plus faire de shopping. Je chine dans les poubelles de ma voisine. Je suis sortie dans la rue, il n'y avait pas un rat, il n'y a qu'à se baisser." Sa nouvelle paire de lunettes "miraculeuse", trouvée parmi les détritus, lui a permis de dégoter sa championne hebdomadaire: l'ex-ministre et ex-candidate socialiste à la présidentielle. "Elle était là, devant moi, toute écornée, gisant entre un vieux coton-tige et une boite de thon à la catalane."

Sandrine Sarroche veut naturellement parler du dernier livre de Ségolène Royal, "Refusez la cruauté du monde" (Éditions du Rocher) en vente depuis mercredi 15 mars. "Je l'ai trouvé hier dans la poubelle de ma voisine. Elle l'a gardé moins de 24h sur sa table de chevet. Elle est là la cruauté du monde : faut-il ne pas avoir de cœur ?"

Mais quelle est sa voisine ? Julie Gayet ? Valérie Trierweiler ? "En vérité, ma voisine s'appelle Sylvie, elle est ni comédienne, ni journaliste, ni ambassadrice des pingouins. À ma connaissance, c'est la seule femme de l'ouest parisien à ne pas être sorti avec François Hollande."

"Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire ce livre. Cette pauvre Ségolène y raconte ses déboires avec son ex François Hollande. Il est question de surcharge pondérale, de peinture capillaire et de Stéphane Hessel qui était coiffé comme un dessous de bras", confie l'humoriste. Avant de conclure : "Je préfère retenir de ses 160 pages l'amour de Ségolène pour son prochain, pour son prochain livre surtout ou son prochain mandat. Méfiez-vous, une dissolution est vite arrivée. On n'est jamais mort en politique !"

