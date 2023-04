VIDÉO - Sandrine Sarroche : Laurent Fabius, son champion de la semaine

Le jour le plus long. Ce vendredi 14 avril, le temps devrait s'égrener au ralenti, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, qui doit trancher sur la réforme des retraites. À cette occasion, Sandrine Sarroche fait du président des neuf sages, Laurent Fabius, son champion de la semaine. Le Conseil constitutionnel, "le fameux con-con" comme l'humoriste le surnomme, "ce n’est pas le club des 5, ce n’est pas le clan des sept. Je dirais que c’est plutôt l’académie des neuf. Neuf sages mais pas si neufs que ça".

En effet, les membres du conseil sont assez âgés, souligne la chroniqueuse. "Alain Juppé 77 ans, Laurent Fabius 76 ans, Michelle Pinault et Jacques Mézard 75 ans, Jacqueline Gourault et François Pillet 72 ans", énumère-t-elle. "Après il y en a encore 3-4 qu’on ne connaît pas, mais je peux vous dire qu’ils ont tous dépassé la date limite de conservation". Pilier de notre démocratie, le Conseil constitutionnel passe habituellement sous les radars, Laurent Fabius, son président, y compris. "En 2 secondes, Laurent Fabius nous est passé de plus jeune Premier ministre de la Ve République à directeur d’Ehpad", s'amuse Sandrine Sarroche.

