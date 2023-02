À écouter Entre Emmanuel Macron et le Salon de l'agriculture, une histoire d'amour contrariée 00:01:32

Des selfies, des records, et une bonne dose d’engueulades et d’imprévus. Voilà comment on pourrait résumer l’histoire entre Emmanuel Macron et le Salon de l’agriculture. En 2017, alors candidat à la présidentielle, il avait enchaîné les bains de foule enthousiastes, mais il avait aussi fini avec un œuf en pleine tête.

Au fil des années et des crises, les déambulations dans les allées de la Porte de Versailles ont réservé leur lot de surprises. En 2018, les sifflets de certains éleveurs avaient accompagné la visite présidentielle. Mais le chef de l’État n’a jamais hésité à aller à la rencontre de ceux qui le critiquent.

"J’ai cassé les parcours et les codes pour aller au-devant de ceux qui me sifflaient, on s’est expliqués, et je crois qu’ils ont compris", affirmait Emmanuel Macron en 2018 au micro de RTL, mais ces mêmes éleveurs répondaient : "Si on a arrêté de le siffler, c’est parce que nos chefs nous l’ont demandé".

En 2019, avec plus de 14 heures de visite, le président a établi un record qui tient toujours aujourd’hui. L’édition 2020 avait été amputée par la crise du COVID, celle de 2021 avait même été carrément annulée, et l’an passé, la guerre en Ukraine tout juste déclenchée avait contraint Emmanuel Macron à passer Porte de Versailles en coup de vent.

Un conseiller de l’exécutif a détourné la formule du film Forrest Gump pour résumer les choses : "Le salon, c’est comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber".







