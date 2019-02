publié le 22/02/2019 à 06:05

Le fumier sera transporté à 45 kilomètres de Paris au zoo de Thoiry. Là, il sera mélangé aux crottes de singe et à tous les déchets du zoo pour être transformé en gaz. Thoiry a récemment construit une cuve de méthanisation, où tous les déchets organiques y fermentent, et le gaz est récupéré pour chauffer le bâtiment des girafes. 250 tonnes de fumier devraient être récoltées pendant le salon et envoyées à Thoiry. De quoi chauffer les girafes pendant un an.



Le but est aussi de montrer que les déchets agricoles sont une source d'énergie renouvelable, et que la France est en retard. Il y a en effet moins de 700 installations, contre 10 000 en Allemagne. C'est une énergie renouvelable sans doute, mais qui est parfois critiquée pour les odeurs d'œuf pourri autour des cuves et pour la pollution engendrée par les camions qui apportent les déchets.

Les agriculteurs expliqueront à Emmanuel Macron, qui inaugurera le salon, qu'ils ont besoin de ce débouché. Pour eux, c'est un complément de revenu et une façon de recycler des déchets, à condition que les installations soient encadrées et que la France n'arrive pas au modelé allemand. Là-bas, une partie des terres agricoles (plus de 7%) ne sert plus à produire des aliments pour nourrir les gens, mais uniquement à faire pousser du maïs pour le transformer en gaz.