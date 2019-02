publié le 22/02/2019 à 06:05

La 56e édition du Salon international de l'agriculture (SIA) qui ouvre ses portes samedi 23 février jusqu'au 3 mars, devrait accueillir selon ses organisateurs entre 650.000 et 700.000 visiteurs. L'année dernière, 672.000 personnes avaient arpenté les allées de la porte de Versailles à Paris.



À l'honneur de cet événement, des pratiques plus vertes et plus respectueuses des animaux. Les agriculteurs français veulent profiter de leur salon annuel pour montrer ce qu'ils font de bien, espérant endiguer les attaques qui les visent et justifier une rémunération à la hauteur de leurs efforts.

À la veille du salon, le cabinet d'études Iri est allé analyser les prix dans les grandes surfaces pour mesurer l'impact de la nouvelle loi et notamment de la hausse du seuil de revente à perte. "L'impact est quasi-nul", selon les auteurs de l'étude. La hausse faible sur les produits de grande consommation comme le Nutella a même été compensée par une baisse des produits de marques de distributeurs.

Imminence, l'égérie de cette édition

À chaque édition sa mascotte. Pour ce Salon de l'Agriculture 2019, la star sera donc Imminence. Cette vache laitière de race Bleue du Nord est en photo sur toutes les grandes affiches. Âgée de 5 ans, cette dernière, qui pèse tout de même 700 kilogrammes, a été élevée à Saint-Aubin, près de Maubeuge, dans l'Avesnois.



La Bleue du Nord est une race qui a failli disparaître. Quelque 570 bêtes sont recensées alors qu'il y en avait près de 500.000 il y a un siècle. Imminence a rendez-vous à Paris ce 23 février prochain, date d'ouverture du Salon de l'Agriculture 2019.

Discours de Macron devant 500 jeunes

De son côté, l’Élysée se prépare également pour ce rendez-vous incontournable pour tous les présidents de la République et chefs de parti politique. Selon les informations de RTL, Emmanuel Macron inaugurera le Salon de l’Agriculture en livrant un discours devant 500 jeunes venus de toute l’Europe où il abordera donc les sujets de la jeunesse et de l’Union européenne.