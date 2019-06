Marion Maréchal-Le Pen et Marine Le Pen le 16 novembre 2012 à Carpentras

publié le 07/06/2019 à 13:20

Marion Maréchal est sortie de son silence (politique) la semaine dernière. Ce vendredi 7 juin, Marine Le Pen a répondu. Elle "regrette" que sa nièce n'ait pas appelé publiquement à voter pour la liste du Rassemblement National (RN) lors des dernières élections européennes. "Et je crois que je ne suis pas la seule à le regretter", a ajouté la présidente du RN sur RMC et BFMTV.



Bien que Marion Maréchal se soit retirée de la vie politique en 2017, elle a soutenu publiquement son compagnon, Vincenzo Sofo, candidat du parti d'extrême-droite "La Ligue" en Italie.

Marine Le Pen a aussi déclaré ne pas partager le "pessimisme" de Marion Maréchal. "Il y en a beaucoup qui ont vocation à nous rejoindre", estime l'ex-candidate à l'élection présidentielle. Elle fustige ainsi l'analyse de Marion Maréchal, pour qui le RN "ne peut pas capter à lui seul l'ensemble des personnalités politiques, des élus ou même des électeurs" des Républicains (LR).

Un pont avec la droite

Pour autant, Marine Le Pen s'est réjouie que "Marion contribue à mettre des passerelles avec des gens qui, dans la droite traditionnelle, sont plus proches de nous qu'ils ne sont proches d'Emmanuel Macron". La députée du Pas-de-Calais estime qu'une recomposition politique est en cours "entre les nationaux et les mondialistes." Elle tend ainsi une main à Marion Maréchal favorable à "une grande coalition" entre LR et le RN. Marion Maréchal qu'elle avait imaginée prendre la tête de LR.

Nous n'avons pas fait le plein, loin de là. Marine Le Pen, le 7 juin 2019, sur RMC et BFMTV





La présidente du RN a aussi repoussé toute rivalité avec sa nièce en vue de l'élection présidentielle. "Je pense qu'elle est sincère et donc si elle souhaite faire quelque chose, elle le dira", explique-t-elle. Marion Maréchal est directrice générale de l'ISSEP, une école de sciences politiques qu'elle a lancée.