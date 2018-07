publié le 27/06/2018 à 13:36

Dans l'école de formation de Marion Maréchal, le "nouveau monde" a fait place à une "nouvelle élite politique". L'ancienne députée a inauguré son institut à Lyon le 22 juin dernier et déjà "une soixantaine" de demandes de pré-inscription ont été enregistrées.



Parmi les personnes intéressées, il y a Cyprien. À 21 ans, il vient de terminer une prépa de droit et il souhaite intégrer une formation en sciences politiques. En attendant les résultats du concours de SciencesPo Bordeaux qu'il a passé, il préfère assurer ses arrières en faisant une demande de pré-inscription à l'ISSEP.

"Ce qui m'attire dans l'ISSEP, c'est qu'il ne cherche pas uniquement à former des purs techniciens. Ils ne sont pas non plus dans des délires sciences politiques, déconnectés de la réalité. Le fait que Marion Maréchal soit la directrice de l'école, je m'en fiche. Ce qui m’intéresse, c'est le contenu proposé".

Jacques souhaite intégrer la formation continue pour augmenter ses compétences en gestion : "Ce qui m’intéresse c'est le programme et les profs. Ce dont j'ai besoin ce sont des outils". D'autres visiteurs avouent hors micro être attirés par les idées de la très médiatique directrice, même si à l'ISSEP on se défend de vouloir faire de la politique.