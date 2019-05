Le Rassemblement National et sa tête de liste Jordan Bardella sont en tête des intentions de votes pour les élections européennes

et AFP

publié le 24/05/2019 à 21:07

À deux jours des élections européennes ce dimanche 26 mai, le Rassemblement National (RN) conforte son avance en tête avec 25% d'intentions de vote devant La République en Marche (LaREM) à 22,5%, selon un sondage Harris Interactive/Epoka diffusé vendredi.



Le tête de liste Jordan Bardella et son parti gagnent 1,5 point en une semaine, alors que LaREM reste stable. En troisième position, la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy est en léger recul à 12% (-0,5), selon cette enquête pour TFI, LCI, RTL et Le Figaro. L'ensemble des derniers sondages effectués donnent le RN avec une avance de 0,5 à 2,5 points sur la liste de la majorité.



Loin derrière, La France insoumise représentée par Manon Aubry stagne à 9% (-0,5) devant Europe Écologie Les Verts (EELV) à 7,5% (+0,5) et le Parti socialiste/Place publique à tout juste 5% (=), le seuil qui permet d'avoir des élus au Parlement européen.

Debout la France (=) et le PCF (=) sont à égalité avec 3,5% d'intentions de vote, Générations est à 2% (-0,5). L'UDI (+0,5) et le Parti animaliste recueillent 1,5% (+1). Les autres listes sont créditées au mieux de 1%.

Cette enquête a été réalisée en ligne les 23 et 24 mai auprès de 1.015 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.