publié le 27/05/2019 à 09:40

Le parti de Marine Le Pen arrive en tête pour la deuxième fois aux Européennes. Il avait fait 25,5% en 2014, et près de 23,5% cette année. Mais pas de quoi bouleverser le Parlement de Strasbourg où les pro-européens resteront majoritaires.



En revanche, c'est au niveau national que Marine Le Pen espère faire fructifier son score. Cap sur les prochaines municipales pour la tête de parti du Rassemblement national (RN). C'est la prochaine étape de sa conquête.

Aujourd'hui, le RN détient 11 mairies et Marine Le Pen entend surfer sans attendre sur cette première place aux européennes. Un conseil national consacré aux municipales est d'ailleurs prévu à la mi-juin. La présidente du RN est convaincue que des cadres locaux de la droite la rejoindront, encouragés par sa victoire d'hier, d'où son appel aux électeurs de droite mais aussi, et c'est important, aux électeurs de gauche.

Ciblant à la fois les électeurs des Républicains et des Insoumis, elle est persuadée qu'il y a là pour elle un double vivier populiste pour constituer "un mouvement de la future alternance", sans passer par une alliance avec les dirigeants des deux partis. Elle croit en fait à une alliance par la base, pas par le haut.



Dans l'entourage de Marine Le Pen, on est convaincus que cette élection européenne va servir de premier tremplin pour la prochaine présidentielle. C'est bien sûr son objectif ultime. En l'emportant ce dimanche, elle a éloigné toute concurrence en interne - on pense à Marion Maréchal notamment. 2017 est désormais loin, Marine Le Pen croit désormais en ses chances pour 2020 et 2022.