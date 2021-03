et Marie-Pierre Haddad

Deux personnes, âgées de 19 et 27 ans, se sont présentées d'elles-mêmes à la police et ont été placées en garde à vue à Bobigny, au lendemain du meurtre d'un garçon de 15 ans à Bondy en Seine-Saint-Denis, a appris l'AFP auprès du parquet. "Les deux auteurs présumés se sont présentés et viennent d'être placés en garde à vue", a précisé le parquet de Bobigny.

La région parisienne avait déjà été marquée en début de semaine par la mort de deux adolescents de 14 ans dans un autre département, l'Essonne : une fille et un garçon avaient été poignardés lors de rixes différentes entre jeunes de bandes rivales.

Selon Valérie Pécresse, il s'agit des "nouveaux barbares". "Nous avons 70 bandes de jeunes identifiées par le ministère de l'Intérieur comme étant potentiellement dangereuses", a-t-elle rappelé.

La présidente de la région Île-de-France a explique que ce phénomène est composé de "jeunes qui se mettent en bandes", "soit pour s'agresser mutuellement dans des logiques de territoires", soit "pour attaquer les institutions". "C'est les mêmes bandes qui attaquent les policiers, les pompiers, les médecins qui leur tendent des guet-apens", a-t-elle indiqué.

Valérie Pécresse demande "l'obligation" de mettre en place "des polices municipales dans les villes de plus de 10.000 habitants, de préférence armées". Autre proposition : la généralisation de la vidéoprotection. Selon la présidente de la région Île-de-France, "la réponse pénale" est "défaillante".