publié le 19/12/2019 à 20:02

Les portes sont fermées depuis pratiquement deux heures. Ce qui montre que cela discute, qu'il y a des négociations. Édouard Philippe ne se contente pas d'énoncer ce qu'il a retenu de ses rencontres d'hier. Il a passé une heure, avant cette réunion, avec Emmanuel macron. Par conséquent, on sera peut-être épargné d'avoir le petit cinéma d'hier où on a appris qu'ils n’étaient pas d'accord sur tout.

C'est une partie extrêmement importante car Emmanuel Macron doit absolument obtenir que les trains circulent de nouveau. Et pour qu'ils circulent de nouveau, il faut qu'il arrive à décrocher les syndicats réformistes c'est à dire la CFDT, l'UNSA qui est très importante à la RATP et qui est le deuxième syndicat à la SNCF.

Il faut tenter de démontrer à l'opinion public qui les syndicats qui persistent dans la grève sont des syndicats qui cherchent à défendre des intérêts particuliers. Tout se joue en coulisse. Il y a des négociateurs qui sont capables de rester en permanence en contact avec les syndicats. Ça se passait également avec Nicolas Sarkozy et Raymond Soubie, qui étaient constamment en contact.

"Nous n'avons pas la même vision de la société"

Ça se passe beaucoup moins bien depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais là, ça n'est plus du cinéma car le gouvernement joue gros mais la CGT joue gros aussi. Souvenez-vous de Philippe Martinez qui disait : "nous n'avons pas la même vision de la société". La CGT et SUD sont engagés dans une grève politique pour obtenir une autre répartition de la fortune, une autre répartition des richesses et une autre vie économique.

Par conséquent, on serait en face de la réalité et je ne suis pas sûr que l'opinion publique suive. Il ne peut y avoir que des perdants à l'issue de cette crise. L'habilité c'est d'habiller les choses de telles sortes qu'il n'y ai que des gagnants. En tout cas, que le gouvernement et les réformistes soient gagnants. Les autres, ce n'est pas la préoccupation principale.