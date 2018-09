publié le 28/09/2018 à 04:58

Le budget a explosé. Selon un document confidentiel consulté par Le Parisien, les dépenses de l'Assemblée nationale dépasseraient largement le budget prévisionnel de 2019. Le Palais Bourbon devra prendre près de 47 millions d'euros dans ses réserves l'année prochaine, contre 28,4 millions anticipés à la fin de l'année 2017, précise le quotidien.





"Les charges prévisionnelles de l'exercice 2019 sont supérieures à la dotation de l'État et aux recettes propres à l'Assemblée", explique le document, ajoutant "à plus long terme, la question de l'équilibre du budget devra être reconsidérée". Ce rapport pointe notamment la hausse des frais de secrétariat, le régime des retraites des députés ou encore les charges de représentation des commissions des Affaires étrangères, des Finances et de la Défense. L'acquisition de l'hôtel de Broglie, pour 63 millions d'euros, pèse également dans la balance.

Le problème de la réforme des retraites

Les retraites des députés approchent les 67 millions d'euros pour l'année 2018 et devraient augmenter de 11% l'an prochain par rapport au budget initial. Cette hausse peut s'expliquer par le renouvellement important de l'hémicycle lors des dernières élections législatives et par la revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier prochain, précise Le Parisien.

En cause également, l'application en deux temps de la réforme des retraites : alors que la baisse des pensions ne s'appliquera qu'aux futurs retraités, la réduction de l'assiette des cotisations a déjà lieu. Une situation de déficit que l'Assemblée nationale va devoir combler. Selon le quotidien francilien, une subvention interne de 40 millions d'euros sera nécessaire.

Des dépenses d'investissement nécessaires Florian Bachelier Partager la citation





Le document s'attarde également sur les "autres charges" du budget 2019 de l'Assemblée nationale. Selon Le Parisien, ces dernières augmenteraient de 160% entre le budget initial de 2018 et celui prévu pour l'année 2019. Cette appellation regroupe à la fois les frais de comptabilité, ceux de taxi, le téléphone mais aussi l'équipement numérique des députés et de leurs collaborateurs, de la wifi aux ordinateurs.



Interrogé par Le Parisien, le Premier questeur de l'Assemblée nationale Florian Bachelier "assume totalement cette priorité" : "Ce sont, pour la plupart d'entre elles, des dépenses d'investissement nécessaires à la modernisation de l'Assemblée et à l'efficacité du travail des parlementaires. Elles se substituent à des frais de papier ou de photocopies".