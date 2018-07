Assemblée nationale : les dépenses étonnantes de François de Rugy

publié le 31/07/2018 à 01:16

Chauffeurs, raclette party et vélo elliptique... Certaines dépenses de François de Rugy sont quelques peu surprenantes, comme le révèle Le Parisien ce lundi 30 juillet. Surtout lorsqu'il est connu que le président de l'Assemblée nationale a toujours souhaité et appelé les élus à la mesure dans les dépenses liés à leur fonction.



Si toutes ces dépenses ont légales elles interpellent. Et même au sein du cabinet de François de Rugy, révèle le quotidien. Notamment lorsque que celui-ci a choisi l'hôtel de Lassay (résidence de fonction du Président de l'Assemblée nationale) pour accueillir le déjeuner de la réception de son mariage le 17 décembre dernier. "Il a tout réglé avec son propre argent. Et la réception a eu lieu dans un salon privé de son logement de fonction", a confié son entourage au Parisien.





Le fondateur du Parti écologiste a aussi fait la demande de bénéficier d'un 3ème chauffeur. Son entourage justifie : "Les distances pour se rendre à son domicile personnel à Nantes ne sont pas les mêmes que celles de son prédécesseur".

Un vélo elliptique à 768,99 euros

Autre dépense curieuse : une note de 200,57 euros faite pour l'achat de "quatre appareils à raclette multicolores et trois jeux de huit spatules pour verser le fromage", précise Le Parisien. Ses collaborateurs avaient décidé d'organiser un repas en fin d'année 2017, en son absence. "C’était assez décalé dans un tel cadre, une raclette ! C’est un repas simple et populaire, ce n’est pas du foie gras", a confié un participant à ce repas au quotidien.

Enfin, l'achat d'un vélo elliptique à 768,99 euros, alors que l'Assemblée nationale dispose d'une salle de sport, fait tâche. La raison invoquée par son entourage : "Les horaires du président de l'Assemblée sont peu compatibles avec la salle de sport. Il a donc fait acheter un elliptique. Mais il rendra le vélo à son départ." Comme le rappelle Le Parisien, François de Rugy touche un salaire de 5 599,80 euros et une indemnité spéciale de 7 267,43 euros bruts. Avec sa résidence de fonction, ses frais de bouche sont pris en charge. 450.000 euros sont prévus dans le budget présidentiel à cet effet.