publié le 22/08/2018 à 09:02

Pour cette rentrée, la buvette de l'Assemblée propose deux nouvelles bières artisanales aux députés. Comme le dévoile le magazine Bretons, les élus pourront désormais déguster La Moulins d'Ascq, bière bio brassée à Villeuneuve-d'Ascq et la Sant Erwann qui est fabriquée à Trégunc dans le Finistère.



À l'origine de cette initiative, le député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, Florian Bachelier et le député du Nord France insoumise Ugo Bernalicis. Celui-ci explique à RTL.fr vouloir ainsi valoriser des produits du terroirs et des produits locaux, comme le faisait déjà la buvette de l'Assemblée.



Au début de la mandature, le député a ainsi été désigné par son groupe politique pour être membre associé du Conseil d'administration, sans vote de l'Agran, l'association pour la gestion des restaurants de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la "structure chargée de nourrir toute la faune du Palais-Bourbon, depuis les self-services des collaborateurs et fonctionnaires jusqu'au restaurant gastronomique des députés", souligne L'Express.



D'autres bières artisanales ?

La buvette de l’hémicycle proposait jusqu'à présent des bières pressions 1664, Jenlain, et Grimbergen. Désormais, elles ont été remplacées par ces bières artisanales. Se décrivant comme un bon amateur de bières, Ugo Bernalicis souligne que lors de la précédente législature, le vin était davantage consommé que la bière à la buvette : "C'est pour cela qu'il n'y avait pas encore de bières locales. J'ai décidé de prendre les devants et ça a changé".



Le député de la France insoumise pense déjà à "l'étape suivante" qui est de "proposer à l'Argran qu'on puisse faire un roulement avec différentes bières produites en France, en bouteille. Quand les stocks d'une bière seront écoulées, on pourra en proposer une autre et ainsi les faire découvrir aux députés".