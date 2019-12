et AFP

publié le 11/12/2019 à 12:57

"Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel". Édouard Philippe a détaillé mercredi 11 décembre la réforme des retraites, devant le Conseil social et économique (CSE). Parmi les mesures, certaines, assure-t-il, ont pour but d'améliorer la situation des femmes.

"Aujourd'hui, leurs pensions sont inférieures de moitié à celles des hommes", a-t-il expliqué. "Le système universel permet d'y remédier". Le Premier ministre a ainsi annoncé que la maternité serait compensée à 100%, et que des "points supplémentaires seraient accordés dès le premier enfant et non le 3e comme aujourd'hui". Ce bonus de 5% par enfant sera accordé à la mère par défaut, sauf avis contraire du couple. "Il s'agit d'un progrès majeur. 80 000 femmes sont contraintes d'attendre 67 ans pour liquider leur retraite car elles n'ont pas assez travaillé", a insisté Édouard Philippe.

Par ailleurs, le Premier ministre a assuré maintenir un dispositif de réversion qui permettra aux conjoints et conjointes veuves de toucher une pension : 70% des revenus du ménage seraient garantis en cas de décès de leur compagne ou de leur compagnon. Une mesure qui améliore la situation des femmes, puisqu'elles sont en général plus nombreuses à survivre à leur compagnon.