publié le 11/12/2019 à 21:45

Lors de son discours devant le CESE (conseil économique, social et environnemental), le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué, mercredi 11 décembre, que la réforme des retraites s'appliquera à partir de la génération 1985 "pour les fonctionnaires et les agents des régimes spéciaux dont l'âge légal" de départ est de 52 ans, en particulier les conducteurs de la SNCF et de la RATP.

"Ceux qui sont concernés sont ceux qui peuvent commencer à partir à la retraite en 2037. Pour un cheminot qui part à la retraite à 52 ans, c'est donc la génération 1985", a précisé l'entourage d'Edouard Philippe. Même chose pour les conducteurs de la RATP et pour certains fonctionnaires des "catégories actives". Par exemple les policiers, les surveillants de prison ou encore les contrôleurs aériens.

Quant à ceux dont l'âge légal de départ à la retraite est de 57 ans, les premiers concernés par le système universel seront ceux nés après 1980. Parmi eux, les pompiers, douaniers, policiers municipaux, agents de maintenance de la RATP et de la SNCF. Ils rentreront dans le régime universel en 2025, comme pour tous les actifs qui seront alors "à 17 ans de la retraite", soit ceux de la génération 1975 en règle générale.

Malgré ces mesures annoncées, la grève se poursuit. Les organisations syndicales appellent à manifester localement jeudi 12 décembre avant la manifestation nationale prévue mardi 17 décembre.