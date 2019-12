Les infos de 12h30 - Réforme des retraites : quid de l’âge pivot ?

et Anaïs Bouissou

publié le 11/12/2019 à 14:37

64 ans pour partir à la retraite, c’est l’âge pivot confirmé par Édouard Philippe dans son discours ce mercredi 11 novembre. Il sera possible de partir deux ans plus tôt, à 62 ans, en percevant toutefois une pension amputée. En revanche, un départ après 64 ans permettra d’obtenir une pension majorée, l’objectif étant d’encourager les contribuables à travailler plus longtemps.

Le Premier ministre, attendu au tournant après une mobilisation massive contre les nouvelles mesures touchant les retraites françaises, a garanti un système où "Il n'y aura ni vainqueurs ni vaincus". Il a également assuré une pension minimale de 1.000 euros par mois pour les personnes ayant travaillé à temps plein et qui ont cotisé sur des petits salaires.

Le nouveau système de retraites à points concernera les personnes nées en 1975 et après, et qui sont à au moins 15 ans de la retraite.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Édouard Philippe promet une pension minimale de 1.000 euros par mois pour une carrière complète au Smic.



Réforme des retraites - Édouard Philippe a également annoncé l'instauration d'une "règle d'or" interdisant la baisse du point de calcul des retraites.

Réforme des retraites - Les grands perdants du nouveau régime à points seront les enseignants malgré l'intégration pour tous les fonctionnaires des primes dans le calcul de la pension.