publié le 10/04/2019 à 07:29

Ça chauffe dans la majorité. On dit que le premier ministre a sèchement recadré des marcheurs de gauche qui s'en sont pris au ministre du Budget, Gérald Darmanin. Ils l'accusent de vouloir repousser l'âge légal de la retraite. Ce n'est pas la première fois que des divergences apparaissent. Mais là, que se passe-t-il ?



Il se passe qu’il y a du rififi en macronie sur le dossier des retraites qui fait resurgir le clivage droite-gauche au sein de La République En Marche. Mais là, c’est la première fois que le premier ministre se retrouve sous le feu des critiques.

Alors les balles ne lui étaient pas destinées. Elles visaient Gérald Darmanin, qui n’a pas ménagé sa peine pour se faire entendre sur le report de l’âge de la retraite. Mais Édouard Philippe (qui n’en pense pas moins) s’est trouvé dans la ligne de tir et il a répliqué en disant : "Si tous les gens venant de la droite s’en vont, vous serez bien avancés". Sous- entendu, "le macronisme ça marche sur deux jambes".

Des députés de la macronie se cabrent

Sauf que l’aile gauche pense que le macronisme, en ce moment, ne marche que sur sa jambe droite. Et ils en veulent pour preuve le débat sur l’âge de la retraite, ou les ballons d’essai sur la suppression d’un jour férié, par exemple. Ils ont trouvé que les débats sur l’issue à donner au mouvement des "gilets jaunes" penchaient à droite, tout comme la loi anticasseurs.



Pour eux, il y a quelque chose de "pourri" au royaume de la macronie. Ca veut dire que le "et en même temps", c'est fini ? Ça veut dire que chaque rivière est en train de rejoindre son lit. La macronie a tenu tant que le président Macron a tenu, mais depuis les "gilets jaunes", chacun cherche à reprendre la main.



Et donc Il y a une gauche avec des députés qui se cabrent qui estiment que la droite a trop d’importance au gouvernement qui trouvent que ça commence à beaucoup se voir que Gérald Darmanin a grandi entre Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. Une gauche qui a décidé de passer à l’action. Certains d’entre eux ont lancé, mardi 9 avril, un "laboratoire de gauche" au sein de la majorité.

"Le gang du RPR"

Puis, Il y a une droite qui se dit qu’elle a un espace et qui joue ses cartes. Une droite incarnée au gouvernement par le premier ministre Édouard Philippe, Gérald Darmanin le ministre du Budget, Sébastien Lecornu, le ministre des Collectivités.



Une droite, élargie à Bruno Le Maire le ministre de l’Économie. Une droite qu’un ancien ministre a surnommé "le gang du RPR". Autrement dit, une droite qui se tient prête. Au milieu de tout ça il y a le président Macron. Un funambule au-dessus d’une "droite macron" et d’une "gauche macron". La sortie du grand débat est d’autant plus périlleuse qu’elle satisfera les uns ou les autres.