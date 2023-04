Elisabeth Borne : ce qu'il faut retenir de la feuille de route dévoilée par la première ministre

100 jours pour apaiser le pays. Emmanuel Macron a fixé dans le temps la mission de sa première ministre Elisabeth Borne. Chargée d'ancrer concrètement la deuxième partie du quinquennat du président, la cheffe du gouvernement a dévoilé, ce mercredi 26 avril, sa feuille de route pour les semaines à venir.

Dans la foulée du Conseil des ministres, Elisabeth Borne a pris la parole. Loi immigration, loi sur le partage de la valeur, projet de loi sur le numérique... La première ministre doit s'atteler à trouver une majorité à l'Assemblée. Même si l'option du recours au 49.3 ne s'est pas éloignée.



"Pour les 3 prochains mois, je souhaite accélérer" la mise en œuvre des projets du président de la République, a lancé Elisabeth Borne en ouverture de son discours. "Depuis juin dernier, alors que beaucoup nous prédisait l’immobilisme et les blocages, le rythme des réformes n’a pas ralenti, a-t-elle mis en avant. Ce que nous disons, nous le faisons et nous continuerons à avancer". La cheffe du gouvernement souligne que sa feuille de route "répond directement aux inquiétudes et aux attentes des Français".



"Travail, plein emploi et réindustrialisation"

Sans oublier, sa mission de trouver une majorité législative pour voter les divers projets de loi, Elisabeth Borne a indiqué que "cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés".

La première ministre a évoqué le volet travail, plein emploi et réindustrialisation de sa feuille de route. Elle a rappelé sa volonté de voir les entreprises lancer des "négociations sur la revalorisation des grilles salariales".

"Dans les trois mois qui viennent, le Parlement débattra du projet de loi sur le partage de la valeur", a-t-elle indiqué en le qualifiant d'un "texte important". Emploi des séniors, compte épargne-temps universel et poursuite de la réforme de l’assurance-chômage seront intégrés au projet de loi.

Une "planification écologique ambitieuse"

Pour la suite du calendrier législatif, Elisabeth Borne a indiqué que le projet de loi industrie verte sera présenté en Conseil des ministres "à la mi-mai".

Concernant la transition écologique, la première ministre annonce qu'une "planification écologique ambitieuse" est prévue dans les semaines à venir. Elisabeth Borne souhaite une "nouvelle gestion de nos forêts", ainsi qu'une meilleure "prévention des feux de forêts". Ces sujets seront notamment discutés à l’Assemblée nationale à partir du 15 mai.

Le projet de loi immigration en attente

Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat. Pourquoi ? Une majorité n'a pas été trouvée avec Les Républicains. "Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains", a-t-elle dit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info