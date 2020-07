Réformes des retraites : il faut "tout reprendre à zéro", affirme Yves Veyrier sur RTL

publié le 08/07/2020 à 19:36

Dans le cadre des rencontres bilatérales annoncées après sa nomination, le Premier ministre Jean Castex va recevoir, ce jeudi 9 juillet, le secrétaire général de Force Ouvrière Yves Veyrier, avant une rencontre avec les autres syndicats prévue le lundi 20 juillet. Ce rendez-vous a pour objectif de fixer le nouvel agenda social avec en particulier les réformes de l'assurance chômage et des retraites.

Concernant cette dernière, le syndicaliste estime qu'il faut "tout reprendre à zéro", tout en affirmant que "ce n'est vraiment pas le moment de rouvrir un tel dossier". Selon Yves Veyrier, "le maintien de l'emploi et la préservation des salaires sont la principale urgence". Il se satisfait du "bon signal du Premier ministre" qui "reçoit tout de suite les syndicats et les organisations patronales" et souhaite que l'on "améliore le système actuel et non qu'on le détruise".

Le secrétaire général de Force Ouvrière espère que les discussions, sur le système universel, les mesures d'âges éventuelles avec l'âge pivot et le recul de l'âge légal ou encore l'allongement des durées de cotisation, soient faîtes "dans l'apaisement" et "pas à marche forcée".