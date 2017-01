Primaire de la gauche : Borgel promet un accès "transparent" aux résultats

INVITÉ RTL - Le député socialiste en charge de l'organisation de la primaire de la gauche a assuré que les résultats du second tour "seront totalement transparents"

par Bernard Poirette , Philippe Peyre publié le 28/01/2017 à 12:06

Le premier tour de la primaire de la gauche a été marqué par de sérieux couacs. Le chiffre de la participation n'a pu être communiqué officiellement que plus de trois jours après le scrutin. Doit-on s'attendre au même scénario pour le second tour, dimanche 29 janvier. "Ce cafouillage laisse une impression désagréable, je le comprend", a reconnu Christophe Borgel, député socialiste en charge de l'organisation du scrutin.



"On a pris un certain nombre de mesures pour que l'accès à tous les résultats soit totalement transparent. Dès que le président Thomas Clay aura annoncé les résultats (...), l'ensemble des journalistes présents au siège du Parti socialiste aura accès bureau par bureau aux résultats", a-t-il assuré. Et Christophe Borgel de préciser que les résultats seront communiqué entre 20h30 et 21h.

Quid de la participation pour ce second tour ?

Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, avait indiqué qu'une mobilisation de plus d'un million et demi d'électeurs constituerait une réussite pour cette primaire. La participation définitive du premier tour s'est établie à 1.655.919 votants. Peut-on s'attendre à une plus forte participation pour ce second tour ? Pour Christophe Borgel, le débat de l'entre-deux tours pourrait jouer en la faveur de la mobilisation : "On a vu un très beau débat politique mercredi soir, de bon niveau et où les différences n'étaient pas masquées mais où il y avait du respect", a-t-il commenté. Ça peut créer de la dynamique", estime le député.



Si l'on en croit les chiffres avancés par l'organisateur de cette primaire, le site des primaires citoyennes a connu une vague de consultation importante dans cette semaine d'entre-deux tours. "On a avait jeudi soir eu plus de 350.000 nouveaux visiteurs sur le site dont la plupart pour rechercher l'emplacement de leur bureau de vote", a-t-il indiqué. "J'espère qu'il y aura plus de monde que dimanche dernier", a-t-il conclu.