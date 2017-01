Les électeurs ont le choix entre Manuel Valls et Benoît Hamon lors de ce second tour de la primaire de la gauche. Plus de 7.000 bureaux de vote sont ouverts de 9 heures à 19 heures.

Crédit : CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP Participation électorale en hausse à la primaire de la gauche à la mi-journée (Illustration vote)

par Ambre Deharo publié le 29/01/2017 à 16:07

Benoît Hamon ou Manuel Valls ? Le premier était sorti grand vainqueur du premier tour de la primaire de la gauche, le 22 janvier dernier. Plus d'1,6 millions de personnes s'étaient déplacées aux urnes. Ce 29 janvier, à la mi-journée, la participation était en hausse de plus de 20% par rapport à la semaine dernière à la même heure.



Selon les déclarations de Christophe Borgel, le président du Comité d'organisation de la primaire de la Belle Alliance Populaire, quelque 567.563 personnes se sont déplacés sur 75% des 7.530 bureaux de vote mis à disposition pour le scrutin. Selon les informations du Lab, la participation des Français de l'étranger a doublé entre les deux tours. Au premier tour, quelque 11.698 s'étaient déplacés. En comparaison, lors du premier tour, aux alentours de midi, quelque 400.000 personnes s'étaient déplacées.

.@chborgel "567 563 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation d'un peu plus de 21% par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/It6c107p64 — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 29, 2017

Le 22 janvier dernier, le Parti socialiste et les organisateurs de la primaire avaient espéré une participation de deux millions de personnes. Le chiffre final, 1.655.919, avait été inférieur à celui du premier tour de la primaire socialiste en 2011 (2.661.231 électeurs). Communiqué trois jours après le scrutin, ce chiffre de participation avait suscité la polémique, les organisateurs ayant été accusés de manipulation. Invité sur RTL samedi, Christophe Borgel a reconnu que ce "cafouillage" avait laissé "une impression désagréable", mais a affirmé que cela ne se reproduirait pas au second tour.



"On a pris un certain nombre de mesures pour que l'accès à tous les résultats soit totalement transparent", a-t-il ainsi affirmé. "Dès que le président Thomas Clay aura annoncé les résultats (...), l'ensemble des journalistes présents au siège du Parti socialiste aura accès, bureau par bureau, aux résultats". Résultats qui seront dévoilés autour de 20h30.