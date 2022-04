Résultats présidentielle à Marseille : Mélenchon remporte la ville

Marseille est une ville historiquement très industrielle. Le contexte politique de la ville est très lié à cette histoire économique. En effet, Clovis Hugues y est élu premier député d'un parti ouvrier en France en 1881. En 1892, Siméon Flaissières est le premier maire socialiste de la ville. Marseille entretient donc un lien particulier avec la gauche, que ca soit le parti communiste ou socialiste. Les scrutins à Marseille sont également caractérisés par un fort vote protestataire.



Jean-Luc Mélenchon remporte la mise dans la cité phocéenne avec 31,12% des suffrages. Emmanuel Macron (22,62%) et Marine Le Pen (20,89%) sont au coude à coude. Plus largement derrière, arrivent Éric Zemmour (11,10%), Yannick Jadot (4,16%), Valérie Pécresse (3,02%), Fabien Roussel (2,02%), Jean Lassalle (1,63%), Nicolas Dupont-Aignan (1,46%), Anne Hidalgo (1,10%), Philippe Poutou (0,56%) et, pour finir, Nathalie Arthaud (0,31%).

Lors de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon a obtenu le plus de voies au premier tour avec 24.82%. Mais Marine Le Pen est arrivée juste derrière le candidat de la France Insoumise en convainquant 23.66% des électeurs marseillais qui sont allés voter ce jour-là. Emmanuel Macron tient la troisième place du premier tour de l'élection présidentielle avec 20.44%. Ce dernier remportera le second tour de l'élection présidentielle sur le sol marseillais avec 64,42 % des votes.

Plus récemment, aux élections municipales de 2020, Michèle Rubirola (EELV) est élue maire de Marseille le 4 juillet 2020. Suite à la démission de la maire en décembre 2020, c'est le socialiste Benoît Payan qui prend la direction de la mairie de Marseille. Le Premier adjoint succède à donc l’écologiste avec l'objectif de construire une "ville plus verte, plus juste et plus démocratique".