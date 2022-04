Résultats présidentielle 2022 : qui étaient les enfants aux côtés de d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron est arrivé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle avec 58,5% des voix, selon les estimations de Harris Interactive et Toluna pour M6 et RTL. Le président a choisi de s'exprimer depuis le Champ de Mars, où il est arrivé main dans la main avec Brigitte Macron, son épouse, accompagné de jeunes et d'enfants.

Selon l'entourage du candidat de La République en Marche Emmanuel Macron, les jeunes qui accompagnaient le couple Macron lors de son arrivée sur le Champ de Mars étaient des enfants de membres de l'équipe de campagne et de bénévoles.

Lors de son discours du Champ de Mars, le président a indiqué que son nouveau mandat était une "ère nouvelle". Il s'est engagé à ce qu'elle ne soit "pas la continuité du quinquennat qui s'achève". Emmanuel Macron veut désormais être "le président de tous et toutes" et non "pas le candidat d'un camp", livrant un message "d'unité", tel que l'a souligné le chef du service politique de RTL Benjamin Sportouch.